Son dakika: Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün (2)

Son dakika: Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre VALİLİK: 6 YERLEŞİM BİRİMİ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIMuğla'nın Yatağan ilçesinden başlayarak Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı.

VALİLİK: 6 YERLEŞİM BİRİMİ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinden başlayarak Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı. Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını, Akçaova Mahallesi'nde 3 farklı noktada başladı. Yaklaşık 500 hektar alan zarar gördü. Toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi, 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopter görev yapmaktadır. Ayrıca bölgede yaşayan ve yardımsever vatandaşlarımız da su tankerleri ve traktörlerle özel şirketler ise beton mikserleriyle alana su taşımakta ve yangınla mücadeleye destek vermektedirler. STK'lar ve AFAD gönüllüsü olarak toplam 119 personel çalışmalarda görev yapmaktadır. Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı (FHN) dün 206 personelle çalışmalara katıldı. Bugün ise 50 personel ve 4 itfaiye aracıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şu ana kadar yangın bölgesinde toplam bin 262 personel ve 250 araç çalışmalara katıldı. 6 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çine Akçaova'ya gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yapmış ve yangın alanında incelemelerde bulunmuşlardır. Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz." 

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Süreyya Yalçın
Spor Eda Erdem Fatih Terim Merve Çoban Lionel Messi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 17:15:19. #1.15#

title