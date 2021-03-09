Son dakika! Cinayetten araması bulunan kişi operasyonla yakalandı
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Son dakika! Cinayetten araması bulunan kişi operasyonla yakalandı

09.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:26
Son dakika! Cinayetten araması bulunan kişi operasyonla yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kasten adam öldürme suçundan aranan kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalarını ziyaret ederken yakalandı.

Kasten adam öldürme suçundan aranan kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalarını ziyaret ederken yakalandı.

Alınan bilgilere göre kasten adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan F. K, Hacıkara Mahallesi'ne akrabalarını ziyarete geldi.

F. K'nin burada olduğunu tespit eden Jandarma Ekipleri, düzenlenen operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Jandarma'daki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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