Son Dakika | Cinayet zanlısının kaçış anları, güvenlik kamerasında
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Son Dakika | Cinayet zanlısının kaçış anları, güvenlik kamerasında

30.10.2020 08:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:57
Son Dakika | Cinayet zanlısının kaçış anları, güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Engin Ekşioğlu'nu (39) tabancayla vurarak öldüren F.E.'nin kaçışı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Engin Ekşioğlu'nu (39) tabancayla vurarak öldüren F.E.'nin kaçışı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ekim akşamı saat 19.30 sıralarında Tersane Mahallesi Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. F.E., husumetli olduğu Engin Ekşioğlu'nun iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında F.E., yanında getirdiği tabancayla Ekşioğlu'na 3 el ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Engin Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.  

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cinayetin ardından şüphelinin peşine düşen ekipler, olay yeri yakındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasından F.E.'nin elinde tabancayla koşarak kaçtığı görüldü. Polis, F.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Son Dakika | Cinayet zanlısının kaçış anları, güvenlik kamerasında
Son Dakika | Cinayet zanlısının kaçış anları, güvenlik kamerasında
Son Dakika | Cinayet zanlısının kaçış anları, güvenlik kamerasında
Son Dakika | Cinayet zanlısının kaçış anları, güvenlik kamerasında
Son Dakika | Cinayet zanlısının kaçış anları, güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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