Son dakika! Cinayet zanlısını güvenlik kameraları yakalattı
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Son dakika! Cinayet zanlısını güvenlik kameraları yakalattı

Son dakika! Cinayet zanlısını güvenlik kameraları yakalattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Giresun'un Yağlıdere ilçesinde önceki gün işlenen cinayetin failinin güvenlik kameralarıyla tespit edildiği ortaya çıktı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde önceki gün işlenen cinayetin failinin güvenlik kameralarıyla tespit edildiği ortaya çıktı. Eskişehir Cezaevinden tahliye olduktan sonra gittiği memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Ahmet Koltuk'u öldürüp kaçan ve Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan yol kontrolleri esnasında yakalanan olayın şüphelisi Mahmut M.'nin (24) izini polis ekiplerinin güvenlik kameralarından bulduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın çalışmaya gittiği bahçesinde fındık ağaçların dibinde bir kişiyi hareketsiz halde bularak polise ihbar etmesiyle gelişen olaylarda polis ilçedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Ahmet Koltuk'un ilçe merkezinde en son kimlerle görüştüğü ve en son nerelerde bulunduğu üzerine tanık ve kamera çalışmalarına başlandı. Yapılan araştırma sonucunda Koltuk'un en son kaybolmadan önce Bahtiyar Aydın Caddesi üzerinde bulunan köprü üzerinde görüldüğü şahsın yanında cinayet zanlısı Mahmut M.'nin olduğu ve elinde beyaz çuval olduğu belirlendi. Cinayet zanlısı Mahmut M.'nin, Ahmet Koltuk ile üst geçitten geçerek cesedin bulunduğu fındık bahçesindeki patika yola girdikleri tespit edildi. Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri kimlik tespitinin ardından, şahsın il dışına kaçma ihtimaline karşı Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek Şüpheli Mahmut M.'nin (39) yakalama kararı çıkarıldı ve şahsın 81 il genelinde aranması sağlandı.

Yakalama kararının ardından Samsun Tekkeköy ilçesinde yapılan yol kontrolleri esnasında olayın şüphelisi Mahmut M. yakalanırken, teslim almak ve gerekli işlemleri yapmak üzere Giresun Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı Giresun'a getirdi.

Hırsızlık suçundan girdiği Eskişehir Cezaevinden tahliye olduktan sonra memleketine gelen Mahmut M.'nin alınan ilk ifadesinde "Ben onunla konuşmak istedim. O benimle konuşmak istemedi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti. Kendisini tanımıyordum ama ismini biliyordum" dediği öğrenildi. Suçunu itiraf eden Mahmut M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Giresun Kapalı Cezaevine konuldu. - GİRESUN

Son dakika! Cinayet zanlısını güvenlik kameraları yakalattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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