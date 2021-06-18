Son dakika: Cinayet sanığı, öldürdüğü gencin ağabeyini suçladı

Son dakika haber: Mersin'de 16 yaşındaki Serhat Sayin'i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, cinayetten, öldürülen gencin ağabeyini sorumlu tuttu.

Mersin'de 16 yaşındaki Serhat Sayin'i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, cinayetten, öldürülen gencin ağabeyini sorumlu tuttu.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık Şehmus Y., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, hayatını kaybeden Serhat Sayin'ın ailesi, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, cinayetten hemen önce kendisinin sosyal medya mesajlaşması yüzünden sanık Şehmus Y. ile tartıştığını, bu sırada sanık tarafından darp edildiğini, yüzündeki morluklar ve kırık telefonunu gören kardeşinin olay günü sanığın yanına gittiğini söyleyen ağabey Y.S., sanığın bir önceki celsede, olayın sosyal medya üzerinden eşine atılan mesajlar nedeniyle yaşandığını öne sürdüğünü hatırlatarak, "Olaydan bir gün önce B.Y. isimli hesaptan 'beni takipten çık' diye mesaj geldi. 'Ben sana istek atmadım. Sen attın, ben de kabul ettim' diye cevap verdim. Bunun dışında hiçbir mesajlaşma ve görüşmedi olmadı. Şehmus Y.'nin eşini de hiç görmedim" dedi.

Görgü tanıklarından Ö.B. ise olaydan önce Serhat Sayin'i görünce konuşmaya çalıştığını, gencin sinirli olduğunu anlaması üzerine takip ettiğini belirterek, "Rahmetli o gün bizim dükkanın önünden geçti. Benimle konuşmadı. Arkadaşım olduğu için peşinden gittim. Ş.Y.'nin dükkanından dönerken gördüm. Serhat'ın elinde bıçak vardı. Hangi elindeydi hatırlamıyorum. Parkın orada bekledi, sonra koşarak Ş.Y. geldi. Gelir gelmez bir tane sıktı. Serhat yere düştü, ben yaklaşınca silah doğrultarak, 'gidin, erkekseniz gelin' gibi şeyler söyledi. 5-6 adım uzaklaşınca 3-4 el daha ateş etti sonra kaçtı" diye konuştu.

Müşteki avukatının, eylemin silahların önceden hazırlanıp tasarlanarak gerçekleştirildiği yönündeki iddiası üzerine söz alan sanık Şehmus Y., şöyle savunma yaptı: "Serhat'ın elindeki bıçak ağabeyi Y.'ye aitti. Avukat sana söylüyorum. Benim planım, projem olsaydı, Y.'nin ve Serhat'ın kafasına sıkardım. Bana bıçak çekti. Kendimi korumak için sıktım. Serhat'ı üzerime gönderen ağabeyi Y.'dir. Onun kafasını keser gövdesini teslim etmezdim. Serhat'ın katili ağabeyi Y.'dir. Vicdanım rahat, bıçakla oraya gelmeseydi ölmeyecekti."

Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, bahse konu sosyal medya hesabının yeniden incelenmesi, duruşmaya katılmayan diğer tanıkların zorla getirilmesi, olay yerine tatbikat yapılması ve eksikliklerin giderilmesi gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

Olay

14 Eylül 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan Şehmus Y. (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşine sosyal medya hesabından mesaj attığını öne sürdüğü Y.S.'yi çağırdığı işyerinin orada darp etti. Ağabeyinin darp edildiğini gören Serhat Sayin, Şehmus Y.'nin iş yerine giderek, parka gelmesini istedi. Şehmus Y. de dükkan sahibinin ruhsatlı tabancasını alarak parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Y., yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. 2 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili hazırladığı iddianamede, sanık Şehmus Y.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı