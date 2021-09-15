Son dakika! Çin, Tibet'te askeri tatbikat düzenledi

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), Çin'in Hindistan ile sınırındaki Tibet Platosu'nda askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Tibet'teki askeri birlikler tarafından 4 bin 700 irtifada gerçekleştirilen tatbikatta "HQ-16B" hava savunma sistemi kullanıldı.

Devlet medyası, Çin hava savunma sistemlerinin olası bir Hint füze veya jetine karşı test edildiğini bildirdi.

Tatbikat ile Tibet'teki birliklerin yüksek tempo ve çoklu görev yeteneklerinin test edildiği kaydedildi.

Çin kısa ve orta menzilli HQ-16 sistemlerini 2016 yılında Tibet platosuna konuşlandırmaya başlamıştı.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yılki çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, bu çatışmanın ardından daha da artmış ve 2 nükleer gücün birliklerinin sınırda teyakkuz haline geçmesiyle Hindistan Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise Doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocakta yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesi ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.