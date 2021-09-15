Son dakika! Çin, Tibet'te askeri tatbikat düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Çin, Tibet'te askeri tatbikat düzenledi

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika! Çin, Tibet'te askeri tatbikat düzenledi

Son dakika haberleri: Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), Çin'in Hindistan ile sınırındaki Tibet Platosu'nda askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), Çin'in Hindistan ile sınırındaki Tibet Platosu'nda askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Tibet'teki askeri birlikler tarafından 4 bin 700 irtifada gerçekleştirilen tatbikatta "HQ-16B" hava savunma sistemi kullanıldı.

Devlet medyası, Çin hava savunma sistemlerinin olası bir Hint füze veya jetine karşı test edildiğini bildirdi.

Tatbikat ile Tibet'teki birliklerin yüksek tempo ve çoklu görev yeteneklerinin test edildiği kaydedildi.

Çin kısa ve orta menzilli HQ-16 sistemlerini 2016 yılında Tibet platosuna konuşlandırmaya başlamıştı.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yılki çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, bu çatışmanın ardından daha da artmış ve 2 nükleer gücün birliklerinin sınırda teyakkuz haline geçmesiyle Hindistan Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise Doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocakta yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesi ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Mansur Yavaş Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Müge Anlı Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Diego Marcao Ünal Karaman Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Çin, Tibet'te askeri tatbikat düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 14:22:37. #1.17#