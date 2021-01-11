Son Dakika | Çin, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'nde zorlayıcı doğum kontrol önlemi iddialarını reddetti
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Son Dakika | Çin, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'nde zorlayıcı doğum kontrol önlemi iddialarını reddetti

11.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:40
Son Dakika | Çin, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'nde zorlayıcı doğum kontrol önlemi iddialarını reddetti

Son dakika habere göre Çin, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin çocuk yapmasını kısıtlamaya yönelik bir uygulamaya gidildiğine dair iddiaları reddetti.

Çin, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin çocuk yapmasını kısıtlamaya yönelik bir uygulamaya gidildiğine dair iddiaları reddetti.

Sincan-Uygur Özerk Bölgesi Hükümet Sözcüsü Şü Guişiang bugün yaptığı açıklamada, Çin'in Washington Büyükelçiliğinin, Uygur Türklerinin çocuk yapmasını kısıtlamaya yönelik uygulamasını öven paylaşımının tartışmalara yol açmasının ardından Pekin yönetiminin Müslüman kadınlara zorlayıcı doğum kontrol tedbirleri uygulamadığını savundu.

Şü, doğum kontrolüne kişinin kendi özgür iradesiyle karar verdiğini, buna hiçbir kurum ya da bireyin müdahale edemeyeceğini belirtti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter geçen hafta, ABD'deki Çin Büyükelçiliği tarafından Çin Devletinin Uygur Türklerinin çocuk yapmasını kısıtlamaya yönelik uygulamasını öven paylaşımı kaldırmıştı.

Twitter, Çin hükümetinin Uygurlar arasında "Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığını desteklediğini", Uygur kadınlarını "özgürleştirdiğini" ve onları "bebek yapma makineleri" olmaktan kurtardığı yönündeki iddiaları içeren paylaşımı Çin'in Uygur halkına karşı insani niteliklerden yoksun bırakma çabası olarak değerlendirmişti.

Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından geçen hafta perşembe sabahı yapılan ve cuma akşamı kaldırılan paylaşımın altında Twitter tarafından, "Bu paylaşım Twitter kurallarını ihlal etmiştir." ibaresi konulmuştu, paylaşımın daha sonra tamamen kaybolduğu görülmüştü.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gazeteci tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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