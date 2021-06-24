Son dakika... Çin, savaş gemisini Tayvan Boğazı'ndan geçiren ABD'yi "en büyük risk yaratıcısı" olmakla suçladı
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Son dakika... Çin, savaş gemisini Tayvan Boğazı'ndan geçiren ABD'yi "en büyük risk yaratıcısı" olmakla suçladı

Son dakika... Çin, savaş gemisini Tayvan Boğazı'ndan geçiren ABD'yi 'en büyük risk yaratıcısı' olmakla suçladı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çin, ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhrip gemisini Tayvan Boğazı'ndan geçirmesi üzerine Washington'ı bölgenin "en büyük risk yaratıcısı" olmakla suçladı.

Çin, ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhrip gemisini Tayvan Boğazı'ndan geçirmesi üzerine Washington'ı bölgenin "en büyük risk yaratıcısı" olmakla suçladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "ABD, bilerek eski numaralara başvuruyor ve Tayvan Boğazı'nda bela çıkarıyor. Bu durum ABD'nin bölgesel güvenlik konusunda en büyük risk yaratıcısı olduğunu kanıtlıyor." ifadesine yer verildi.

Pekin yönetimi, kendi karasuları içinde gördüğü Tayvan Adası'nın yakınından silahlı geçişi kınarken, ABD Donanması 7'nci Filosu geminin geçişinin rutin bir seyir faaliyeti olduğunu savundu.

Filodan yapılan açıklamada, "ABD, Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık olması taahhüdüne bağlıdır." denildi.

ABD donanmasına ait Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Curtis Wilbur, önceki gün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişimin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası konumu belirsiz hale gelmişti.

Tayvan'ın Çin'in toprağı olduğunu savunan Pekin, Tayvan Boğazı'nı da kendi karasuları içinde kabul ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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