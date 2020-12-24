Son Dakika! Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi
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Son Dakika! Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

24.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:13

Son dakika! Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen koronavirüs aşılarının ilk partisini taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

11 Aralık'ta gelmesi beklenen, Türkiye'nin umutla beklediği koronavirüs aşısı bugün ülkemize geldi. Çin'den satın alınan aşılar öncelikli olarak 4 gruba uygulanacak.

AŞI ÖNCELİK VERİLEN 4 GRUBA UYGULANACAK

Buna göre ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşıların ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacağını açıklamıştı.

BUGÜN BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Dün gerçekleşmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı, bugüne ertelenmişti. Sağlık Bakanı Koca'nın bugün 17.00'deki toplantının ardından 19.00'da aşılama süreciyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

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Haber Yorumları (41)
KARTAL 54: ASGARİ ÜCRET 2500 DERLER Bİ GÜN SONRA GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN MÜJJDEEEEEEE AŞIIIII ANLIYANA
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..............: VİRÜS ÇİNDEN AŞI ÇİNDEN GEL DE ÇIK İŞİN İÇİNDEN :)
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KASIMPAŞA: Binaların önünde polisler bekledi. Ohal ilan edildi. Sıkı bir denetim oldu. 3 ay ülkede hayat durdu. İhlal edenlerin cezası da ağır oldu. İnsan hakları gibi kavramlara takılmadan yaptırımlar ve davranışlar oldu. Bu ülke virüsten temizlenmeyecekte bizim ülkemizde mi temizlenecek. Bizde yasak var deniliyor. kahvelerde halen oyun oynatılıyor. Polis de biliyor belediye de. Dışarıda elinde sigara yürüyende var. Toplu taşımalar ful çekiyor. vs. . .
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