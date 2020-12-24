Son Dakika! Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

11 Aralık'ta gelmesi beklenen, Türkiye'nin umutla beklediği koronavirüs aşısı bugün ülkemize geldi. Çin'den satın alınan aşılar öncelikli olarak 4 gruba uygulanacak.

AŞI ÖNCELİK VERİLEN 4 GRUBA UYGULANACAK

Buna göre ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşıların ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacağını açıklamıştı.

BUGÜN BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Dün gerçekleşmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı, bugüne ertelenmişti. Sağlık Bakanı Koca'nın bugün 17.00'deki toplantının ardından 19.00'da aşılama süreciyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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