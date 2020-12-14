Son dakika: Çin'in Yangzı Nehri'nde iki gemi çarpıştı: 3 ölü
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Son dakika: Çin'in Yangzı Nehri'nde iki gemi çarpıştı: 3 ölü

14.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:24
Son dakika: Çin'in Yangzı Nehri'nde iki gemi çarpıştı: 3 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Çin'in Şanghay şehrinden geçen Yangzı Nehri'nde iki geminin çarpıştığı, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in Şanghay şehrinden geçen Yangzı Nehri'nde iki geminin çarpıştığı, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.???????

China Daily gazetesinin haberine göre, "Oceana" ve "Xinqisheng 69" adlı iki konteyner gemisi, Şanghay'ın kuzeyinde, nehrin Doğu Çin Denizi'ne döküldüğü bölgede çarpıştı.

165 metre uzunluğunda, 650 konteyner taşıyan Xinqisheng 69 gemisi, kazanın ardından alabora olarak battı.

Kurtarma ekipleri 16 kişilik mürettebattan 8'ini kurtarırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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