Son dakika! Çin Devlet Başkanı Şi, Kazak mevkidaşı Tokayev'e destek mesajı verdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Asya ülkesi Kazakistan'da çatışmaya dönüşen protestolara ilişkin, Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'e destek mesajı iletti.

Devlet Başkanı Şi, sözlü mesajında geçmiş olsun dileklerini iletirken, Kazak hükümetinin krizi kontrol almak için kararlı adımlar atmasını takdirle karşıladığını belirtti.

Çin'in Kazakistan'ın istikrarını ve güvenliğini, Kazak halkının huzurunu tehdit eden güçlerin karşısında olduğunu ifade eden Şi, " Kazakistan'da kargaşa çıkarmak ve bir 'renkli devrim' yaratmak isteyen dış güçlere kararlılıkla karşı duracağız." dedi.

Şi, ülkesinin Kazakistan ile dostluğunu bozmak ve iki ülke arasındaki iş birliğini zedelemek isteyenlere fırsat vermeyeceğini vurgulayarak, "Dost bir komşusu ve daimi kapsamlı stratejik ortağı olarak Çin, Kazakistan'a zorlukların üstesinden gelmesi için her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Çin'in Kazakistan'ın güvenilir dostu ve ortağı olduğunun altını çizen Şi, "Karşılaşılan riskler ve zorluklara rağmen Çin halkı daima Kazak halkının arkasında olacaktır." diye konuştu.

Pekin, Şi'nin mesajıyla, en üst düzeyden Kazakistan'a destek mesajı ileterek tavrını netleştirmiş oldu.

Çin ile Kazakistan arasında 1782 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. İki ülke, enerji ve ulaştırma alanında stratejik iş birliği yapıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak çalıştığı yıllarda Çince öğrenmiş ve uzun yıllar Pekin Büyükelçiliğinde çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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