Son Dakika | Çin'den Pakistan'a ikinci kez 500 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
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Son Dakika | Çin'den Pakistan'a ikinci kez 500 bin doz Kovid-19 aşısı desteği

17.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:14
Son Dakika | Çin'den Pakistan'a ikinci kez 500 bin doz Kovid-19 aşısı desteği

Son dakika haberler... Geçen şubat ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Pakistan'a 500 bin doz aşı hibe eden Çin, İslamabad yönetimine 500 bin doz aşı desteğinde daha bulundu.

Geçen şubat ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Pakistan'a 500 bin doz aşı hibe eden Çin, İslamabad yönetimine 500 bin doz aşı desteğinde daha bulundu.

Ravalpindi'deki Nur Han Hava Üssü'nde düzenlenen teslim törenine, Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong ve Pakistanlı yetkililer katıldı.

Sultan, burada yaptığı açıklamada, Çin'in Pakistan'ı zor zamanlarında daima desteklediğini ifade ederek, hibe edilen 500 bin doz Kovid-19 aşısı için Pekin yönetimine teşekkür etti.

Bu arada, Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında hazirana kadar 16 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısının ülkeye geleceğini söyledi. Umar, söz konusu aşıların tedarikinin mart sonuna doğru başlayacağını kaydetti.

Öte yandan, Pakistan'ın Sinopharm firması ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1,1 milyon doz aşıyı bu ay içerisinde alması bekleniyor.

Kovid-19 vakaları 612 bini aşan Pakistan'da salgın dolayısıyla şimdiye kadar 13 bin 650'nin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Çin hükümeti, 1 Şubat'ta Sinopharm firmasına ait 500 bin doz Kovid-19 aşısını Pakistan'a ücretsiz vermişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), 8 Şubat'ta Pakistan ordusuna ücretsiz aşı göndermişti. Aşıların miktarı ise açıklanmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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