Son Dakika | Çin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Çin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı

Son Dakika | Çin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 302'ye yükseldi.

Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 302'ye yükseldi.

Xinhua'nın haberine göre, Hınan eyaleti hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada, seller nedeniyle Cıngcou kentinde 292 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Eyalet genelinde seller nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 99'dan 302'ye çıktığının kaydedildiği açıklamada, sellerde kaybolan 50 kişinin de arandığı bildirildi.

Hınan'da, 17 Temmuz'dan itibaren belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Sevda Erginci Prens William
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Çin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:25:00. #1.16#

title