Son dakika! Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi

10.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:02
Son dakika! Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi

Son dakika haberler... Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2023'e ertelendi.

Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2023'e ertelendi.

Dünya Atletizm Birliği, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın tarihinin bir kez daha değiştirildiğini duyurdu.

Şampiyonanın daha önce planlandığı gibi Nanjing kentinde 2023 yılının mart ayında düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

İlgili Haberler

Son Dakika: Hakemin ırkçılık yaptığı PSG-Başakşehir maçı ertelendi
Son Dakika: Hakemin ırkçılık yaptığı PSG-Başakşehir maçı ertelendi
Para tekvando milli sporcularının hedefi dünya şampiyonasında altın madalya
Para tekvando milli sporcularının hedefi dünya şampiyonasında altın madalya
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın başlıyor
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:03:26. #1.15#
title