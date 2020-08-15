Son dakika... Çin'de tarım deposunda patlama 2 ölü
Son dakika habere göre Çin'de bir tarımsal depolama tesisinde patlama meydana geldi.
15.08.2020 17:56 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:07
Çin'de tarım deposunda patlama 2 ölü
Çin, (DHA)- Çin'de bir tarımsal depolama tesisinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, patlama, ülkenin Shandong bölgesinde yer alan Mamiao kasabasındaki bir tarımsal depolama tesisinde meydana geldi. Yerel saatle 09.50'de meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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Kaynak: DHA