Son dakika: Çin'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 5 ölü, 5 yaralı
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Son dakika: Çin'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 5 ölü, 5 yaralı

Son dakika: Çin'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 5 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Xinhua'daki habere göre, Dalian Kamu Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, sürücünün otomobilini caddede yolun karşısına geçenlerin üzerine sürdüğü belirtildi.

Olayda 5 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücü polis tarafından yakalanırken, soruşturma başlatıldı.

Çin'de daha önce de öğrencileri veya geniş caddelerde yayaları hedef alan olaylar yaşanmıştı. Çin hükümeti olayın faillerini genelde "psikolojik sorunlu" olarak açıklıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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