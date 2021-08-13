Son dakika! Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp

Son dakika haber... Çin'in orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.

Çin'in orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.

Xinhua ajansındaki habere göre, yetkililer, Çin'in Hubey eyaletinde Suişien bölgesinin Liulin ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle seller meydana geldiğini bildirdi.

Liulin'de 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve kaybolan 4 kişinin arandığını belirten yetkililer, en az 8 bin kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.

Çok sayıda itfaiyeci, polis ve asker, sel ve yağmurlardan etkilenen bölgelere sevk edildi.

Çin'in Hınan eyaletinde temmuz ortasından itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz