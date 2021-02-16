Son dakika: Çin'de sahte Kovid-19 aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Çin'de sahte Kovid-19 aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı

16.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:49
Son dakika: Çin'de sahte Kovid-19 aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Çin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için mineral suyu ve salin solüsyonu ile sahte aşı üreten çetenin lideri gözaltına alındı.

Çin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için mineral suyu ve salin solüsyonu ile sahte aşı üreten çetenin lideri gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, 58 binden fazla sahte karışım hazırlayan çete, bu karışımları Kovid-19 aşılarının gerçek ambalajlarına uygun olarak paketleyip sattı.

Çetenin sahte aşıyı mineral suyu ve daha çok eczacılıkta burun damlaları için kullanılan salin solüsyonundan elde ettiği belirtilirken Kong isimli çete liderinin gözaltına alındığı açıklandı.

Söz konusu sahte karışımların bir kısmının yurt içinde köy doktorlarına ve hastanelere gönderildiği, yurt dışına kaçırılan aşıların hangi ülkelere gönderildiğinin tespit edilemediği kaydedildi.

Kong ve çetesinin sahte aşı satışından 2,78 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Çin'de 2020 yılının son günlerinden itibaren bugüne kadar, sahte aşı yapmakla suçlanan 70 kişi tutuklandı.

Öte yandan, Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları arasında bile gönüllülük esasına dayandığı 1,4 milyar nüfuslu Çin'de şimdiye kadar 40 milyon kişiye aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Emina Jahovic Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Çin'de sahte Kovid-19 aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 10:52:31. #1.14#
title