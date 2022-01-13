Son Dakika | Çin'de hidroelektrik santralinde boru patladı: 1 ölü

Çin'deki bir hidroelektrik santralinde patlayan boru nedeniyle santral binasını su bastı, 1 kişi hayatını kaybetti 8 personel de binada mahsur kaldı.

Çin'in kuzeybatısında bulunan Siçuan eyaletindeki bir hidroelektrik santralinde boru patladı. Yerel saat ile 13.40 sıralarında yaşanan olayda, Ganzi Tibet Özerk kentindeki santralde patlayan boru sonrası, santral binasını da su bastı. Yaşanan su baskının da 11 personelin binada mahsur kaldığı açıklanırken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 personelinde kurtarıldığı belirtildi.

Kayıp 8 kişi için ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin basınında yer alan haberlere göre, santral çevresindeki bazı binaların alt katları ve yollardaki araçlar da sular altında kaldı.

Bölgeden yaklaşık 150 kişinin tahliye edildiği aktarılırken, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kayıp kişi sayısının belirlenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

(Cenk Özkömür-İHA)