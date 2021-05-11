Son dakika: Çin'de helikopter düştü: 4 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Çin'de yangın söndürme operasyonlarına katıldığı sırada Yunnan eyaletinde yer alan Erhai Gölü'ne düşen helikopterde bulunan 4 hava kurtarma pilotu hayatını kaybetti.

Çin'de yangın söndürme operasyonlarına katıldığı sırada Yunnan eyaletinde yer alan Erhai Gölü'ne düşen helikopterde bulunan 4 hava kurtarma pilotu hayatını kaybetti.

Çin'in Dali kentinde yer alan bir dağ köyünde pazar günü sabah saatlerinde yangın çıkmış, çıkan yangının söndürme çalışmalarına toplamda 930 itfaiyeci katılmıştı. Söndürme çalışmalarına dün katılan bir helikopter ise Çin'in Yunnan eyaletinde yer alan Erhai Gölü'ne düşmüştü. Yerel yönetim yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, olay yerinde toplamda 16 bot ve 490'dan fazla arama kurtarma görevlisinin kurtarma çalışmaları yürüttüğü ifade edilmişti. Yerel yetkililer, "Helikopter, yangınla mücadele için su getirmeye çalışıyordu, fakat Erhai Gölü'ne düştü. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma hala devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde ise, tüm kurtarma çalışmalarına rağmen pilotların 2'sinin dün kazanın ardından hayatını kaybettiği, kayıp 2 pilotun ise bugün cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 4 kişinin tamamının Yunnan eyaletinde yer alan Kunming kentinde bir hava kurtarma ekibinde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.

Helikopterin düşme anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. - YUNNAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı