Son Dakika | Çin'de bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi öldü
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Çin'de tıbbi cihaz üretilen bir fabrikada çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Çin'de tıbbi cihaz üretilen bir fabrikada çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Ciangşi eyaletinde tıbbi cihaz üretilen fabrikada yangın çıktı.
Eyalet acil durum yönetim departmanından yapılan açıklamada, yangında yaralı olarak kurtarılan 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Yangının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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