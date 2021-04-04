Son dakika... Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre KUALA Çin'in doğu kıyılarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
KUALA Çin'in doğu kıyılarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
People's Daily gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaleti kıyılarında 20 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi, sabah saatlerinde alabora oldu.
Arama kurtarma ekipleri teknedeki 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken 5 kişi kurtarıldı.
Kalan 7 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız