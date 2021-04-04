Son dakika... Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika... Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü

Son dakika haberlerine göre KUALA Çin'in doğu kıyılarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

KUALA Çin'in doğu kıyılarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

People's Daily gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaleti kıyılarında 20 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi, sabah saatlerinde alabora oldu.

Arama kurtarma ekipleri teknedeki 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken 5 kişi kurtarıldı.

Kalan 7 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 05:52:39. #1.14#
title