Son dakika: Çin'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliği kabul edildi

Son dakika gündem haberi: Çin'de doğum oranının arttırılması için ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliği, Ulusal Halk Kongresinin Daimi Komitesi tarafından kabul edildi.

Çin'de doğum oranının arttırılması için ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliği, Ulusal Halk Kongresinin Daimi Komitesi tarafından kabul edildi.

Çin, doğum oranını arttırmak için ailelerin 3 çocuk sahibi olmasının önünü açan yasa değişikliği, Ulusal Halk Kongresinin Daimi Komitesi toplantısında kabul edildi. Nüfus ve Aile Planlama Yasası'nda yapılan değişiklik, Devlet Başkanı Xi Jinping'in onayının ardından yürürlüğe girecek.

ÇİN'İN NÜFUS POLİTİKASI

1979 yılında ülke nüfusunu kontrol etme amacıyla tek çocuk politikasını resmen hayata geçiren Çin, nüfusun hızla yaşlanması sorunu karşısında 2015 yılı sonunda çiftlerin 2 çocuk sahibi olmalarına izin vermişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in başkanlığında 31 Mayıs'ta toplanan Çin Komünist Partisi Politbüro toplantısında yaşlı nüfus sorunu ele alınırken, daha büyük kapsamlı adımlar atılması kararına varılmıştı. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Çin'de doğum oranlarının düşmesinin ardından politikada değişiklik yapılarak çiftlere izin verilen çocuk sayısı 2'den 3'e yükseltilmişti. Söz konusu politikanın Çin'in nüfus yapısını iyileştireceği ifade edilirken, buna destek olarak emeklilik yaşının ertelenmesi, gençlere yönelik evlilik ve aile değerleri eğitimi gibi tedbirlerin yürürlüğe sokulacağı çocuk bakımı, annelik izni ve çocuk doğum sigortası gibi konularda ilerleme sağlanması için de çalışılacağı belirtilmişti.

YENİDOĞAN SAYISI 2019 YILINA KIYASLA YÜZDE 18 GERİLEDİ

Çin'de 2020 yılı sonunda yapılan nüfus sayımına göre ülke nüfusu 1 milyar 410 milyona yükseldi. Çin nüfusu 2010 yılına kıyasla sadece yüzde 5.4 büyüyerek 1953'ten bu yana on yıllık bazda en düşük büyümeyi kaydetti. Çin'de 2020 yılında yenidoğan çocuk sayısı da 2019 yılına kıyasla yüzde 18 gerileyerek 12 milyon olarak kayıtlara geçti. Çin'de doğurganlık oranı ise 1,3'te kaldı. Nüfusun istikrarının korunması için doğurganlık yenilenme seviyesinin 2,1 olması gerektiği kabul ediliyor. Çin'de 65 yaş üstü nüfus, 2010 yılında toplam nüfusun yüzde 8,87'ini oluştururken, 2020 itibarıyla toplam nüfusun yüzde 13,5'ine tekabül ediyor. Uzmanlar, gelir seviyesindeki artış, çocuk yetiştirmenin yükselen maliyeti ve kentleşme gibi faktörler nedeniyle söz konusu politikadaki gevşetmelere rağmen Çinli çiftlerin çocuk sahibi olmak istemediğini belirtiyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı