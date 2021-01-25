Son Dakika | Çin'de 22 işçinin mahsur kaldığı altın madeninde 9 kişi ölü bulundu
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Son Dakika | Çin'de 22 işçinin mahsur kaldığı altın madeninde 9 kişi ölü bulundu

25.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:02
Son Dakika | Çin'de 22 işçinin mahsur kaldığı altın madeninde 9 kişi ölü bulundu

Son dakika haber... Çin'in Şandong eyaletinde 14 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağında 9 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çin'in Şandong eyaletinde 14 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağında 9 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çin basınındaki haberlere göre, 10 Ocak'ta, eyaletin Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından göçük altında kalan 9 işçi ölü bulundu.

Böylece madende hayatını kaybeden işçilerin sayısı 10'a yükseldi. Göçük altındaki işçilerden biri, 21 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Dün 11 işçinin kurtarıldığı göçükteki kayıp 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çin'de 32 bin maden için "denetim" talimatı

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Denetimlerin marta kadar süreceği bildirilen açıklamada, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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