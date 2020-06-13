Son Dakika: Çin'de 11, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son Dakika: Çin'de 11, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 11, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

Son Dakika: Çin'de 11, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
13.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 11, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6'sı başkent Pekin'de, 5'i yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 75 olarak kaydedildi.

Xinhua'daki habere göre, önceki gün üç çalışanında Kovid-19'a rastlanılan Pekin'in en büyük toptan satış pazarı kapatıldı. Pazar dezenfekte edilip ve tüm çalışanlarına Kovid-19 testi yapılacak.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 367 kişi de iyileşti.

Ülkede 74 aktif vaka bulunuyor.

Güney Kore'de vaka sayısı 12 bin 51'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de Kovid-19 vakası sayısı 12 bin 51'e yükseldi, virüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 277 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 691 kişi iyileşti, tedavisi süren 1083 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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