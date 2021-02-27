Son Dakika | Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
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Son Dakika | Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi

27.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:30
Son Dakika | Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi

Son dakika haberler: Çin tek dozluk kullanıma sahip "Rekombinant" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaygın kullanım için şartlı olarak onayladı.

Çin tek dozluk kullanıma sahip "Rekombinant" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaygın kullanım için şartlı olarak onayladı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından yapılan açıklamada, tek dozluk Rekombinant aşısının şartlı olarak yaygın kullanım için onaylandığı bildirildi.

Rekombinant'ın Çin Askeri Tıp Enstitüsünde araştırmacı olan Chen Wei liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen Çin'in adenovirüs temelli ilk aşısı olduğu kaydedildi.

Rekombinant aşısının 18 yaşın üzerindekilere uygulanabildiği ve 2-8 santigrat derecelerde taşınıp saklanabildiği ifade edildi.

Çin basınında çıkan haberlere göre aşı, semptomatik vakaları önlemede yüzde 65,7 ve hastalığın şiddetini azaltmada yüzde 90,98 etkili.

Çin daha önce Sinovac tarafından üretilen CoronVac aşısına ilaveten özel şirket CanSino Biologics ve kamu şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşılarını yaygın kullanım için şartlı onaylamıştı. Ad5-nCoV adlı aşıya da 2020 Haziran ayından bu yana, Çin Merkez Askeri Komisyonu bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından orduda acil kullanım için onay verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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