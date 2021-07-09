Son dakika... Çin, ABD'nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi
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Son dakika... Çin, ABD'nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi

Son dakika... Çin, ABD'nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çin hükümeti, ABD'nin daha fazla Çinli şirketin Amerikan finans piyasalarına erişimini sınırlandırmaya yönelik kararını eleştirdi.

Çin hükümeti, ABD'nin daha fazla Çinli şirketin Amerikan finans piyasalarına erişimini sınırlandırmaya yönelik kararını eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, "Çinli şirketlerin yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm önlemleri alacaklarını" ve "ABD'nin Çin'in içişlerine müdahale etme girişimlerini engelleyeceklerini" belirtti.

ABD'yi ticari ve ekonomik konuları siyasallaştırmakla suçlayan Vang, yaptırımların ABD'deki ve diğer ülkelerdeki birçok yatırımcıya zarar verdiğini ifade etti.

ABD'nin yaptırımları genişletme kararının ardından Dow Jones ve FTSE Russel, 20 civarında Çinli şirketi endekslerinden çıkaracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Temmuz'da imzaladığı kararname ile bazı Çinli firmaları yaptırım listesine eklemişti.

Böylece Amerikalıların yatırım yapmasının yasaklandığı Çinli şirketlerin sayısı 59'a yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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