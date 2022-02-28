Son dakika: Çin, 1,4 milyar avro yatırımla güneş enerjisi santrali kuracak - Haberler

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Son dakika: Çin, 1,4 milyar avro yatırımla güneş enerjisi santrali kuracak

AA, Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Son dakika: Çin, 1,4 milyar avro yatırımla güneş enerjisi santrali kuracak

Son dakika ekonomi haberi... Çin, ülkenin kuzeybatısında bulunan Maowusu çölüne 1,4 milyar avro yatırımla güneş enerjisi santrali kuracağını duyurdu.

Çin, ülkenin kuzeybatısında bulunan Maowusu çölüne 1,4 milyar avro yatırımla güneş enerjisi santrali kuracağını duyurdu.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, söz konusu santralin 2023 sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

Toplam 4 bin hektarlık alana inşa edilmesi planlanan ve 2 milyon kilovatlık kurulu kapasiteye sahip olacak santral için 1,4 milyar avro (10 milyar yuan) yatırım yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Çin'in güneş enerjisi kapasitesine bu yılın sonuna kadar 75 ila 90 gigavat ilave kurulum gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü 2021 sonu itibarıyla 305 gigavat seviyesinde bulunuyor.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Ges, Ekonomi, Haberler

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