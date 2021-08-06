Çimento yüklü tankerde korkutan patlama

Adıyaman'da park halindeki çimento yüklü tankerde biriken basınç nedeniyle patlama meydana geldi.

Adıyaman'da park halindeki çimento yüklü tankerde biriken basınç nedeniyle patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet G'nin sürücülüğünü yaptığı özel bir firmaya ait 46 ADB 350 plakalı çimento yüklü tırda, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında park halinde olduğu esnada basınç birikmesinden dolayı patlama yaşandı. Aracın çimento yüklü tank kısmında meydana gelen basın patlamasıyla tankta bulunan toz çimento etrafa sıçradı. Büyük bir gürültü ve toz bulutunun etrafı kaplamasıyla vatandaşlar büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olayın bir saldırı olmadığı basınçtan kaynaklı bir patlamanın olduğunu fark etti. Paniğe neden olan olayda ölen yada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı