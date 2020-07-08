Son Dakika: Cilvegözü Sınır Kapısı mazlumlar için "nefes" oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Cilvegözü Sınır Kapısı mazlumlar için "nefes" oluyor

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, savaş mağduru Suriyeliler için yapılan insani yardımların ulaştırılmasında can damarı olmaya devam ediyor.

Son Dakika: Cilvegözü Sınır Kapısı mazlumlar için
08.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:20

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, savaş mağduru Suriyeliler için yapılan insani yardımların ulaştırılmasında can damarı olmaya devam ediyor.

Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu, 2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'deki mazlum halka yardım ulaştırıyor.

Başta gıda olmak üzere yaşamsal malzemelere ulaşmakta güçlük çeken Suriyeliler için Cilvezgözü Sınır Kapısı büyük önem taşıyor.

Bu seninin 6 aylık döneminde 9 bin 449 tır, Cilvegözü'nü kullanarak Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki mazlumlara yardım götürdü.

Bölgede zor şartlarda hayatlarını sürdüren Suriyeli aileler, gelen yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın başından bu yana ülke genelinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik insani yardım çalışması yürüttüklerini söyledi.

İdlib'de yaşayan Suriyeli sivillere insani yardımların yoğun olarak Cilvegözü üzerinden gönderildiğini vurgulayan Tosun, sınır kapısının binlerce savaş mağduru için nefes olduğunu vurguladı.

Yardım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Tosun, hayatın normale dönmesi çabaları kapsamında gönderilen insani yardımların bölge için çok büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İyilik Derneği Reyhanlı Temsilcisi Adnan Ateş de Türkiye'nin farklı illerinden gelen tırların İdlib bölgesine yardım taşıdığını hatırlattı.

Yardım tırlarında yaşamsal ürünlerin yer aldığını belirten Ateş, "Gıda, kıyafet, hijyen paketleri yüklü 33 tırı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib halkına gönderdik. Bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz." dedi.

Beşir Derneği Suriye Yardımları Koordinatörlüğü Sosyal Yardımlar Uzmanı Salih Kayabekir ise İdlib bölgesine son 6 ayda 15 tır ve 2 kamyon insani yardım yaptıklarını kaydetti.

Suriyeli mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini anlatan Kayabekir, yardımların önemli bölümünün Cilvegözü'nden gönderildiğini, İdlibli aileler için kapının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor Güncel
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan 'beyin yiyen amip' Türkiye'de de var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan "beyin yiyen amip" Türkiye'de de var
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak
Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak
Hobi amaçlı görüntüleme yaparken Antalya'da dünyanın en zehirli balığını kaydetti
Hobi amaçlı görüntüleme yaparken Antalya'da dünyanın en zehirli balığını kaydetti
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Davran Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Su İzmir Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: Son Dakika: Cilvegözü Sınır Kapısı mazlumlar için "nefes" oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 11:20:14. #1.15#
title