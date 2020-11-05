Son dakika haberleri! Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada
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Son dakika haberleri! Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada

05.11.2020 11:54 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:24

Son dakika haberler: Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada Gaziantep'in Nizip ilçesinde ev, işyeri ve inşaattan bisiklet, çikolata ve kablo çalan 3 çocuk, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ev, işyeri ve inşaattan bisiklet, çikolata ve kablo çalan 3 çocuk, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesinde bir ev, bir iş yeri ve bir inşaatta meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptığı incelemelerde, bisiklet, kablo, çikolata, kek, bisküvi, çerez gibi malzemeleri çalan çocukların güvenlik kameralarından önce eşkalini sonra da kimliklerini tespit etti. Ekipler, düzenlediği operasyon ile çocukları yakalarken, çalınan malzemeler ise ele geçirildi.

Küçük hırsızlar sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri! Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada
Son dakika haberleri! Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada
Son dakika haberleri! Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada
Son dakika haberleri! Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada
Son dakika haberleri! Çikolata ve bisiklet hırsızları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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