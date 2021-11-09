Samsun'da iş yeri yangını - Haberler
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Samsun'da iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Samsun'da iş yeri yangını Samsun'un Bafra ilçesinde elektronikçi dükkanında çıkan yağında, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da iş yeri yangını

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde elektronikçi dükkanında çıkan yağında, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangın, Emirefendi Mahallesi Sigortacılar arasında Gökhan Koyuncu'ya ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri geldi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi zarar meydana geldiği yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'da iş yeri yangını

Samsun'da iş yeri yangını

Samsun'da iş yeri yangını

Samsun'da iş yeri yangını

Samsun'da iş yeri yangını

Samsun'da iş yeri yangını

Samsun'da iş yeri yangını

Samsun'da iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Son Dakika Haberleri
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