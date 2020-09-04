Son Dakika | Çıkan yangın sonucu ahşap metruk bina kullanılamaz hale geldi
Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 2 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.
04.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:15
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 2 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Çiftlikönü Mahallesi'nde metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA