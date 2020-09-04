Son Dakika | Çıkan yangın sonucu ahşap metruk bina kullanılamaz hale geldi
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Son Dakika | Çıkan yangın sonucu ahşap metruk bina kullanılamaz hale geldi

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 2 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.

04.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:15

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 2 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Çiftlikönü Mahallesi'nde metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika | Çıkan yangın sonucu ahşap metruk bina kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

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