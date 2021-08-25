Son dakika! Cihat Arslan: Sahaya kazanmak için çıkacağız

Son dakika spor haberine göre Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Eksikleri bilerek oynayacağımız büyük bir maça, daha iyi hazırlanmamız gerekiyor.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan , "Eksikleri bilerek oynayacağımız büyük bir maça, daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bu eksikleri tamamlayıcı antrenmanlar yapıyoruz. Analizlerimiz o yönde. Bizi cezalandırabilecek daha büyük bir takıma karşı oynuyoruz. Futbolcu kardeşlerimizin motivasyonu gayet yerinde. Sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kasımpaşa'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenmanın basına açık bölümü istasyon çalışmaları ile top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi. " İLK HAFTA KAZANMAK MUTLULUK VERİCİYDİ"Antrenman öncesinde teknik direktör Cihat Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce Kasımpaşa'da kaptanlık yaptığını ifade eden Arslan, "2 tane şampiyonluk yaşadım. Tanıdığım bir camia. Sağlık ekibinden, mutfağına kadar bildiğim bir camia. Adaptasyon daha kolay gerçekleşti. İlk hafta kazanmak mutluluk vericiydi. Kazanırken de maç sonu röportajında da söyledim. Bazı şeylerin altında kalmışız. Mesela, top kazanmada Süper Lig istatistiklerinin altına düşmüşüz. Basit top kayıplarında da istatistiği biraz delmişiz maalesef. Bu eksikleri bilerek oynayacağımız büyük bir maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bu eksikleri tamamlayıcı antrenmanlar yapıyoruz. Analizlerimiz o yönde. Bunun karşılığında bizi cezalandırabilecek daha büyük bir takıma karşı oynuyoruz. Onun bilinciyle iyi bir antrenman bekliyorum. Futbolcu kardeşlerimizin motivasyonu gayet yerinde. Güzel bir olanağımız var. Arkamızda bir personel ordusu var, biz rahat edelim diye koşturuyorlar. Tabii bunun sorumluluğuyla beraber sahaya kazanmak için çıkacağız. İyi bir mücadele, pozitif oyun… Bu hayal değil, hoca olarak bu bizim planlarımızın başında geliyor. Maç ne olursa olsun hem iyi, güzel oyuna hizmet etmemiz lazım hem de kulübümüzün değerleri sahaya yansıtabilmemiz gerekiyor. Yolun başındayız. Ancak farklılaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı."TAKIMA KONSANTRE OLMAK İSTİYORUM"Kalan dönemde takıma takviye olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Arslan, "Ben takımıma çok daha fazla konsantre olmak istiyorum. Elimizdeki oyuncuları daha iyi hale getirip, onlardan daha fazla verim alma niyetindeyim. Yönetim kuruluyla beraber görüşmelerimizde eksik olursa, eksik noktalar hakkında bize katkı verecek hem genç hem de dinamizmine inandığımız, Süper Lig'in değerlerine katkıda bulunacak oyuncu olursa bünyemize katabiliriz. Ancak önceliğimiz takım, takımın gelişmesi. Burası değerli bir lig. Bu değeri kaybetmeyi kimse istemiyor. Bu sene herkes daha fazla özen gösterdi. Daha dengeli, daha tehlikeli takımlar kuruldu. Bazı kulüpler sıfır hata yaptı. Bu mücadeleye hazır hale gelebilmek için daha fazla mesaiye, daha fazla fedakarlığa, daha fazla aile havası yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu."DONK'U HER ZAMAN BÜYÜK TAKIMIN, BÜYÜK STOPERİ OLARAK GÖRDÜM"

Geçtiğimiz günlerde tekrardan Kasımpaşa'ya dönen Ryan Donk'un önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Cihat Arslan, "Donk tabii ki lider, önemli bir oyuncu. Hem pozisyon gereği önemli özellikleri var hem de geçmişte kaptanlık yapıp çok değerli hizmetlerde bulundu. Ben onu hep büyük takımın, büyük stoperi olarak gördüm. Şu an hazır değil. Ancak antrenmanlara başladı. Bize muhakkak büyük değer katacaktır" diye konuştu.

- Takımın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan