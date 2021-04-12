Son dakika haberleri: CİHANGİR'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
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Son dakika haberleri: CİHANGİR'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: CİHANGİR'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Son dakika haberleri: Haber: Ahmet YEŞİLMEN/ Cihangir'deki taciz şüphelisi tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince "Cinsel saldırı", "Silahla tehdit" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Haber: Ahmet YEŞİLMEN/  

Cihangir'deki taciz şüphelisi tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince "Cinsel saldırı", "Silahla tehdit" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.Beyoğlu Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki almasının ardından harekete geçen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Berzan Erem Ç. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Cinsel saldırı", "Silahla tehdit" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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