Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman balyası kül oldu

Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman balyası kül olduMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, büyükbaş hayvan çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman balyası kül oldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, büyükbaş hayvan çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, çıkan yangında tonlarca saman kül oldu.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Depo kısmındaki samanların alev aldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yayılan alevleri, ekipler yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Bölgede söndürme çalışmaları sürerken yangında tonlarca saman balyası kül oldu. Öte yandan, alevlerin hayvanların bulunduğu ahıra ulaşmaması, faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı