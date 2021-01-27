Son Dakika | Çiftçiye sahte gübre satan ziraat mühendisi kadın tutuklandı
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Son Dakika | Çiftçiye sahte gübre satan ziraat mühendisi kadın tutuklandı

27.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:00
Son Dakika | Çiftçiye sahte gübre satan ziraat mühendisi kadın tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'nın Gürsu ilçesinde, barkodlu poşetlere koyduğu farklı maddeleri çiftçilere gübre diye satan S.Ö. (41) isimli ziraat mühendisi kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde, barkodlu poşetlere koyduğu farklı maddeleri çiftçilere gübre diye satan S.Ö. (41) isimli ziraat mühendisi kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. S.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, poşetlerdeki maddelerin içeriği yapılacak inceleme ile belirlenecek.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ö. isimli ziraat mühendisi kadının, Yalova'dan aldığı barkodlu gübre torbalarına, farklı maddeler koyup, çiftçiye gübre diye sattığını belirledi. Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte teknik ve fiziki takibe alınan S.Ö., Gürsu ilçesinde durdurulan otomobilinde gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada içlerinde farklı maddeler bulunan 50 gübre torbası ele geçirdi.

Jandarma ekipleri,S.Ö.'nün daha önce çiftçilere sattığı 247 torba sahte gübreye de el koydu.

S.Ö., Gürsu Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.


Son Dakika | Çiftçiye sahte gübre satan ziraat mühendisi kadın tutuklandı
Son Dakika | Çiftçiye sahte gübre satan ziraat mühendisi kadın tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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