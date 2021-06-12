Son dakika! Çiftçinin kazanacağı dev tarım pazarı için ilk kazma vuruldu

Son dakika ekonomi haberi... Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin üretici ve tüketiciyi buluşturacağı Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi projesinde ilk kazma vuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin üretici ve tüketiciyi buluşturacağı Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi projesinde ilk kazma vuruldu. Başkan Yüce, "Çiftçimizin kazanacağı bu merkez bölgenin en büyük tarım pazarı olacak. Yapımına başladık, yakında temellerini de atacağız. Verimlilik artacak, çiftçimiz kazanacak" dedi. Projenin ilk etabının temeli yakın zamanda atılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma adına hayata geçirdiği projelere her gün bir yenisini ekliyor. Geyve ilçesi Safibey Mahallesi'nde bölgenin tarımına hareket katacak olan Ürün Toplama Merkezi için ilk kazma vuruldu. 25 dönümlük arazide temel kazısı ve dolgu işlemleri başlatıldı. Kazı ve dolgu çalışmaları tamamlandığında ilk etabın temelleri atılacak. Sakarya'nın tarım üreticisi, kapalı alan içindeki satış alanlarında ürünlerini tüketiciyle buluşturacak. Projenin 2. etabında ise 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde 5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu inşa edilecek. Ürünlerin tüketiciye kolay şekilde ulaşacağı ve bozulmadan saklanacağı bu merkez, bölgenin en büyük tarım pazarı olacak.

Bölgenin en büyük tarım pazarı olacak

Bu projenin tarım alanında bölgenin en büyük pazarı olacağını belirten Başkan Yüce, "Şehre tarımsal kalkınma alanında değer katmak için çiftçi dostu belediyecilik anlayışıyla yeni ve sürdürülebilir projeleri hayata geçiriyoruz. Bu merkez bölgenin tarım anlamında en büyük pazarı olacak Çiftçinin ürünlerini bırakıp alabileceği, satabileceği modern bir alan inşa ediyoruz. Projenin 2. Etabı olan, 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde ve 5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu için de hazırlık yapıyoruz. Sakarya'da tarımsal üretim hızlanacak, verimlilik artacak, çiftçimiz kazanacak" diye konuştu.

Sakarya tarımına yeni bir kimlik kazandıracak

Başkan Yüce bu tesisin şehir tarımına yeni bir kimlik kazandıracağını ifade ederek, "Üreticinin ve tüketicinin buluşma yeri olacak olan bu pazarda hedefimiz ürünleri tarladan, sofraya ulaştırmak. Gıda güvenlik zincirinin kurarak halkımızı güvenilir gıdalarla buluşturmak istiyoruz. Şehir tarımına katma değer kazandıracak olan merkezde paketleme tesisleri yer alacak, ürünler soğuk hava deposunda bozulmadan bekletilerek sonrasında pazarlanacak. Üzerinde titizlikle çalıştığımız bu tesis Sakarya tarımına yeni bir vizyon ve kimlik kazandıracak" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı