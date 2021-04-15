Son dakika! Çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı
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Son dakika! Çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Son dakika! Çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Artan yemeklik yağ fiyatlarının önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yüzde 75 hibe ile yağlık ay çiçeği tohumu dağıtıldı.

Artan yemeklik yağ fiyatlarının önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yüzde 75 hibe ile yağlık ay çiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanların ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla, proje kapsamında belirlenen ilçelerden olan Dinar'da yağlık ayçiçeği tohumlarının yüzde 75 hibe destekli olarak müracaatları alındı. Müracaatta bulunan ve hak sahibi olarak belirlenen çiftçilere Dinar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu tarafından tohumların dağıtımı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika! Çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Son dakika! Çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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