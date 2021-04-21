Son dakika... Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu
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Son dakika... Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu Tokat'ta kirazı ile ünlü köyde çiçek açan yüzlerce ağaç görsel şölen oluşturdu.

Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu

TOKAT - Tokat'ta kirazı ile ünlü köyde çiçek açan yüzlerce ağaç görsel şölen oluşturdu.

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa Köyünde yetişen kiraz ağaçları baharın gelmesiyle birlikte çiçek açtı. Yüzlerce ağacın aynı anda açması sonucu adeta beyaz örtüyle kaplanan köy havadan görüntülendi. Haziran ayında hasadı yapılan kiraz bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Köyün yüzde 90'nın geçim kaynağını oluşturan kiraz yurt içinin yanı sıra yurt dışında da talep görüyor. Rusya başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine kiraz ihracatı yapılıyor. Tokat'ta 5 bin 600 dekar alanda 6 bin 500 ton kiraz hasadı yapılırken, Kemalpaşa köyünde bin 800 dekar alanda 2 bin 300 ton kiraz hasadı yapılıyor. Yeni sezondan umutlu olan çiftçiler görsel şölen oluşturan kirazların hasat edileceği günü bekliyor.

Köy sakinlerinden Ozan Mehmet Eti, ilkbaharın gelmesi ile birlikte çiçek açan ağaçların güzel görüntüler oluşturduğunu ifade ederek, "Manzarayı görüp fotoğraf çekinmeye gelenler oluyor. Bu sene inşallah iklim şartları iyi giderse bizlerde emeklerimizin karşılığını almayı bekliyoruz" dedi. Bahçesinde kiraz üretimi yapan emekli öğretmen Ali Eroğlu ise manzarayı görenlerin içinin açıldığını ifade ederek, "Buralar meyve ormanı gibi. Çoğunluğu kiraz olan bahçelerde şeftali, armut üretimi yapılıyor" diye konuştu.

Son dakika... Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu
Son dakika... Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu
Son dakika... Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu
Son dakika... Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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