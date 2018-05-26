CHP Seçim Beyannamesini Açıkladı! Öncelik Memur, Çiftçi, Emekli ve Öğrencilerde

CHP, 24 Haziran seçim bildirgesini Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantı ile açıklıyor. Milletvekilleri adaylarının da tanıtıldığı toplantıda beyanname, Türkiye'nin beş temel sorununa acil çözümler olarak duyuruldu.

230 SAYFADAN OLUŞUYOR

'Millet için geliyoruz' başlıklı, 230 sayfadan oluşan bildirgeye göre, beş temel sorun, hak, hukuk, adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika.

CHP 'hak, hukuk, adalet' başlığında OHAL'in kaldırılması ve 'tek adam rejiminin' son bulmasını vaat ederken, ekonomi başlığında da Aile Sigortası ve asgari ücretin yükselmesini vaat etti.

NEVRUZ RESMİ TATİL İLAN EDİLECEK

CHP, Toplumsal barış başlığında ise bir dizi önerinin yanı sıra 21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesini vaat etti.

"BUGÜN HEPİMİZE TARİHİ BİR GÖREV DÜŞÜYOR"

Beyannameyi açıklamak üzere kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

CHP hak, hukuk, adalet partisidir. CHP, çok partili yaşamı bu ülkeye getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hakça düzen diyenlerin partisidir. CHP birlikte yürüyen, kavgasız yürüyenlerin partisidir. Bugün hepimize tarihi bir görev düşüyor. Türkiye, huzur istiyor, Türkiye tek adam rejimi değil, demokrasi istiyor. Mafya devleti değil, haktan yana devlet istiyor.

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"TÜRK LİRASI ERİYOR"

Türkiye'yi bölgesinde lider yapma kararlılığındayız. En sorunlu alanlardan biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemliyoruz. TL, dünyanın en büyük değer kaybeden paralarından biri oldu. Türkiye'yi nasıl lider yapacağız, eriyen TL ile mi yapacağız? Çiftçi hayatından memnun değil, emekli memnun değil, işçi memnun değil, işsiz hiç memnun değil. Varlık için yoksulluk yaşayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Kendisini yakan işçi,çiftçi, intihar eden sanayici ve esnaf bunlara bakınca işlerin yolunda gitmediğini görüyoruz. Bu düzenden kim memnun değil? Bu düzenden memnun olan tek bir sınıf var, o da rantiyeciler sınıfı. Kendisini yakan ,intihar eden rantiyeci var mı? Bu düzeni değiştirmenin sorumluğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce'ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor.

"İNSANİ GELİŞTİRME STRATEJİLERİ BİLGİ POLİTİKALARI KURUMU KURACAĞIZ"

Eleştirmek kolay, nasıl değiştireceğiz? Şunu toplumun önüne açıkça koyacağız. Ekonomi büyük dönüşüm ve değişime ihtiyaç duyuyor. Bunu değiştirmek zorundayız. 16 yıldır ülkeyi yönetenler bu dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Dönüştüremeyeceği açık. Kendi seçim bildirgelerini açıkladılar, dinledim. Onların seçim bildirgeleri ranta dönük, bizim ki üretim ve insana dönük. Siyah ile beyaz kadar fark var. Her yerde bunları anlatacaksınız. Bu dönüşümü nasıl yapacağız? Hangi ulusa, devlete bakarsanız bakın, büyük dönüşümler planlama ile olmuştur. 50 ila 100 yılı bir ülke planlamış ise, hangi ürünlerin üretileceğini planlamış ise o ülke saygın olur. 16 yıldır ülkeyi yönetenler devlet düzenleme teşkilatını kapattılar. İnsani Gelişme Stratejileri Bilgi Politikaları kurumunu kuracağız. Sanayici katma değeri yüksek ürün üretecek. İnsan odaklı bir strateji oluşturunca geleceği sağlıklı bir biçimde planlayacağız.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce toplantıyı en ön sıradan izliyor.

"SIFIR FAİZLİ KREDİ VERECEĞİZ"

Madem ekonomide katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz, şimdiden planlamalıyız. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bizim bilim insanlarımız, gencecik çocuklarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. 21. yüzyılda en parlak beyinlerimiz Batılı ülkelere gidiyor. Bu beyin göçünü tersine çevireceğiz. Dünyanın saygıdeğer bilim adamlarının Türkiye'ye gelmesini sağlayacağız. Burada saygın kurumumuz var diyeceğiz. Sanayiler katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundadır. Söz sahibi olmak istiyorsak üretmek zorundayız. Bizim hedefimiz, rüyamız onların göremeyecekleri kadar kapsamlıdır, biz bunu biliyoruz. Dünya sanayide 4.0'ı konuşuyor, biz yol yapıyoruzu konuşuyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde liderler yol yapıyoruz diye övünmez. Bizim hedefimiz Türkiye'yi bölgesinde 21.yüzyılın lideri yapmaktır."

Kılıçdaroğlu ve İnce toplantıya eşleriyle birlikte geldi.

Bu yıl katma değeri yüksek görülen bir madde, 3 yıl sonra eskimiş sayılabiliyor. Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. Bütün KOBİ'lere 1 yıl süreli ödediğin vergi primi kadar sıfır faizli kredi vereceğiz. Alacaksın, işini büyüteceksin. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu proje hayata geçince, devlet vergi ve sigorta primlerini zamanında toplar. Herkes yatırır, sıfır faizli kredi almak için. Şu an tahsil edilemeyen bütçe geliri 322 milyar lira. Vergini öde, primini öde, ödediğin kadar sıfır faizli kredi veriyorum. Bundan daha iyi bir proje Türkiye tarihinde yazılmamıştır diyorum.

"BAKAN'IN ÇİFTÇİDEN HABERİ YOK"

Batının egemen güçleri Türkiye'nin tarımını çökerttiler. Şimdi o güçler 81 milyonu biz besleyeceğiz kavgasını veriyorlar. Türkiye'yi bu utançtan kurtaracağız. Çiftçiyi güçlendireceğiz. Fındığı en çok biz üretiyoruz ama biz fiyatını belirlemiyoruz. Sözümüz söz, Karadeniz'de Fiskobirlik'i kuracağız, fındığın fiyatını biz belirleyeceğiz. İnce, 3 liraya mazot vereceğim dedi, biz, 2.35'ten veriyoruz dediler. İnce gitti, traktöre mazotu doldurdu, 5,72'den. Tarım bakanının çiftçiden haberi yok.

"ÇİFTÇİNİN BORÇLARI SİLİNECEK"

Kırsala 40 bin ziraat mühendisi ve veterineri atayacağız. Tarım ile teknolojiyi buluşturmazsanız verimi gözardı edersiniz. Tarım Teknoloji Liseleri kuracağız. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi ilan edeceğiz. Çiftçinin borçlarını sonuna kadar sileceğiz. Sana mazotu düşük fiyattan vereceğiz, sen bunu hakediyorsun. Çiftçiye sıfır faizli kredi vereceğiz. Rantiye 16 yıldır köşeyi döndü, bizim isteğimiz alınterinin köşeye dönmesi. Muharrem İnce'nin de, Kılıçdaroğlu'nun da sözü, tarımda Türkiye'yi dünyanın lideri yapacağız.

"2 DEV PROJE İLE ANADOLU AHA KALKACAK"

Çiftçi bankanın önünde kendini yakmayacak, faizleri silinmiş olacak. Şeker fabrikalarını geri alacağız. İhaleleri iptal edeceğiz, onlar milletindir. Esnaf bakanlığı kuracağız. Esnaf yıllardan beri söylüyor, neden bakanlık kurmuyorsunuz diye. Biz de diyoruz, emekten yana diyoruz, seni kira stopajından kurtaracağız. Esnaf Bakanlığı'nı kuracağız."

Anadolu'yu mahsun bırakmayacağız. Anadolu'yu yeniden kaldırmak, Muharrem İnce'nin de Kılıçdaroğlu'nun da namus borcudur. 2 dev proje ile Anadolu'yu şaha kaldıracağız. Şimdi 6 dakikalık bir filmle bunu izleyelim.

ÇİN ATASÖZÜNDEN ÖRNEK VERDİ

Eğitimde neler yapacağız. 1 yıl sonrası için pirinç ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan meyve ek, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insanı eğit. Bir Çin atasözü bunu söylüyor. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti. Anneler çocuklarının hangi sınava gireceklerini, hangi okula gideceklerini bilmiyorlar. Eğitim bir kişinin dudakları arasına terk edilmiştir. Hızlı değişim ve dönüşüme eğitim ile ayak uydurabilirseniz. Bir ülkeyi geri bırakmak için işgale gerek yok, eğitimi bozmanız yeterli. Eğitimi düzeltmek Muharrem İnce, ki öğretmendir ve Kılıçdaroğlu'nun boynunun borcudur.

Çocuklara analitik düşünme ve sorgulama ile ilgili bir sistemi kuracağız. Sorunları çözebilecekleri bir eğitim politikası izleyeceğiz. Batılılar, daha çocuk anne karnındayken eğitimi düşünüyorlar. Bütün mahallelerde, ücretsiz kreş açacağız. CHP'li belediyelerin olduğu tüm yerlerde bu var. Bunu Türkiye'ye yayacağız. Çocuk sabah evden çıkacak, okuluna gidecek. Akşam servisine binecek evine gelecek. Sabah kahvaltısı okuldan, öğle yemeği okuldan. Öğretmeni ile bir arada olacak, arkadaşı ile olacak. Aile çocuğunu akşam huzur içinde karşılayacak. Birleştirmiş sınıf uygulamasına son vereceğiz, 21. yüzyıldayız. Rantiye sınıfının eğitim ile sorunu yok, dünyanın parasını kazanıyorlar. Çocuklarını yurtdışına eğitime gönderiyorlar. Garibanın oğlu nereye gidecek? O çocuklara çağdaş eğitimi sağlamak boynumun borcudur, ben bunu yapacağım. Yurtsuz öğrenci kalmayacak, en geç 2 yıl içinde çözeceğiz. Birer, ikişer kişilik odalar. İnternet erişimi olacak. Nitelikli, niteliksiz okul ayrımına son vereceğiz.

"BİR YILDA 180 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ"

Teknoloji liseleri açacağız. Bütün OSB'lerde bunu yapacağız. Sigorta primlerini devlet ödeyecek, o çocuklar teknoloji liselerinde katma değeri yüksek ürün üretecekler. Hiçbir fabrika sahibi, ben nitelikli eleman arıyorum, bulamıyorum diyemeyecek. Bir yılda 180 bin öğretmeni atayacağız. Kadrolu, sözleşmeli öğretmen ayıbı var. Bu ayıbı kaldıracağız, öğretmen, öğretmendir. Ne demek sözleşmeli öğretmen? Hiçbir öğretmen, yoksulluk sınıfının altında maaş almayacak. Rantiyeciye para buluyorsun?

Öğretmenlere, polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 gösterge deyince itiraz ettiler. Meclis'e getirince kabul etseydin. Kararname çıkar, 3600 ek göstergeyi ver, biz de seni alkışlayalım. Neden 24 Haziran'dan sonra? Öğretmenleri toplumun en saygın kişileri yapacağız. Öğretmenleri, devlet memuru kanunundan çıkaracağız, öğretmenlerin ayrı kanunu olacak. Öğretmen toplumda gezerken, herkes onun öğretmen olduğunu bilecek. Bütün öğretmenler, sizin önünüzde saygı ile eğiliyorum. Bütün peygamberler öğretmendir, bu nedenle saygımız sonsuzdur.

ÖĞRETMENLERE 24 KASIM'DA 1 MAAŞ İKRAMİYE

Öğretmenler gününde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz, rantiyeye değil, öğretmene vereceğim. Öğretmen bilim insanı, sanat insanı yetiştiriyor, toplumun saygısını kazanan esnaf, sanatkar yetiştiriyor. Üniversitelerin bilimsel özerkliği olacak, mali özerkliği olacak, yönetsel özerkliği olacak. Bunların olmadığı üniversiteler üniversite değildir. Üniversite yönetiminde öğrenciler söz sahibi olacak. Öğrenci arkadaşım vali oluyor, yönetici oluyor, neden üniversitedeki yönetimde olamayacak. Darbe kurumu olan YÖK'ü kaldıracağız.

Dış politikanın ana ekseni Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çizilmiştir. Yurtta barış, dünyada barış. Bu kural dünyanın tüm saygın ülkelerince uygulanmaktadır. Biz buna uyaağız. Bütün komşularımızla barış içinde yaşama hedefimiz var. 16 yılda bu politika bozuldu. Mezhepçi bir politika istendi. 3,5 milyon Suriyeli geldi, 30 milyar dolar para harcandı. O bölgede kardeşlerimiz büyük acılar yaşadılar. Kavgayı değil barışı öne çıkarınca kazanan Türkiye olacak. Dışişleri Bakanlığı'nın şu an hiçbir fonksiyonu yoktur. Dış politikada büyük başarısızlıklar yaşıyoruz. Ne yapacağız? Bütün komşularımızla 1 yılda barışacağız. Filistinli vatandaşlara vizeyi kaldıracağız, İsrailliler nasıl geliyorsa, onlar da öyle gelecek. Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara Antlaşmasını iptal edeceğiz. 9 vatandaşın haklarını savunacağız. AB ile ilişkileri düzelteceğiz. Tam demokrasinin kuraları neyse tamamını yapacağız. Fasıl açıp, kapamalarını beklemeyeceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. İran, Türkiye, Irak ve Suriye bir araya gelecek. 4 devletin işlerine karışıyorlar. Bu 4 devlet kendi sorunlarını çözemiyor mu? Ortadoğu'yu barış sarmalına döndüreceğiz, Ortadoğu'nun en güçlü 4 ülkesi olacağız."

DEMOKRASİ:

"Bir başka sorun alanımız demokrasi. Sen telefonla konuşurken, rahat konuşabiliyor musun? Korkuyorsan diktatörlük, kormuyorsan demokrasi vardır. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, TBMM'de en büyük grubu olan CHP olunca Kılıçdaroğlu ne yapacak? OHAL'i kaldıracağız. Siyaseti kirlilikten kaldıracağız. İhaleye fesat karıştıranların TBMM'de yer olmayacak. Türk hukuk sistemini darbe kalıntılarından kurtaracağız. Yargı bağımsız olacak. Hakim ve Savcılar kurulları ayrı ayrı olacak. Avukat hangi düzeyde ise, savcı da öyle olacak. Cumhurbaşkanı dahil, bakanların hepsi denetenebilecek. Sen neden denetimden kaçıyorsun? Muharrem İnce, beni denetlesinler diyebiliyor. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. Suçüstü halleri, gözaltı olmayacak. Yargılansın serbestken. Medya özgür olacak. Evrensel etik kurallar içinde özgür olacaklar. Medya sahipleri, medyadan başka bir işle uğraşmayacak. Medya çalışanlarının tamamı, zorunlu olarak sendikalı olacak. Gazeteci, patronuna karşı da özgür olacak."