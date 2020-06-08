Son Dakika: CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı
Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi Muhabirlerin soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklamasının ardından...
08.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:22
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi
Muhabirlerin soru sorması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.
Kaynak: AA