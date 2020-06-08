Son Dakika: CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi Muhabirlerin soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklamasının ardından...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi Muhabirlerin soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklamasının ardından soruları cevapladı. Kaynak: AA