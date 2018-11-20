Son Dakika! CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Parti Grubundan İhraç Edildi

CHP yönetiminin "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle iki kez "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai karar verildi. CHP Grup Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında Yılmaz'ın parti grubundan ihracına karar verdi. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, "Yoluma bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim" dedi.

YILMAZ'A 'GRUPTAN KESİN ÇIKARMA' CEZASI VERİLDİ

Toplantıda; CHP Tüzüğü'nün 68 1-a,b ve d maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79. maddesi gereğince Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesine, kesin olarak karar verildi.

İHRAÇ KARARI PARTİ ÜYELİĞİNİ DE ETKİLEYECEK

Yılmaz hakkındaki ihraç kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti üyeliğini de etkileyecek. CHP Genel Merkezi, bu karara göre Yılmaz'ın CHP üyeliğini de düşürecek.

"KARAR YARGIDAN DÖNECEKTİR"

Yılmaz kararın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Disiplin Kurulu kararı o kadar hızlı alınmış ki eksikler var. Bir Disiplin Kurulu'nu yönetemeyenler, bir ülkeyi nasıl yönetecekler? Yoluma bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Disiplin Kurulu'nun kararı yargıdan dönecektir. Beni bu şekilde ihraç edenleri millet de ihraç edecek. Bunu göreceğiz. Ben ihanetin her türlüsünü gördüm! Allah büyüktür. Umudun ışığı sönmez. Kimseye karşı bir sitemim, kırgınlığım yoktur." dedi.

GÜRSEL EROL'UN SAVUNMASI ALINACAK

CHP Grup Disiplin Kurulu ayrıca, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un mazeretini kabul ederek sözlü savunmasını alma kararı verdi.