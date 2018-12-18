Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oldu

Ankara'da toplanan CHP Parti Meclisi, İstanbul Büyükşehir Başkan Adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi.

CHP'nin yeni adaylarını belirleyeceği Parti Meclisi toplantısı başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olması önerisini Parti Meclisi'ne getirdi. Parti Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.

İMAMOĞLU İSTANBUL ADAYI OLDU

CHP Parti Meclisi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını onayladı. PM'de alınan kararla birlikte İmamoğlu, CHP'nin İstanbul adayı oldu.

İYİ Parti de İstanbul'da CHP'nin adayını destekleyeceğini açıklamıştı. İmamoğlu, geçtiğimiz yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve seçimi kazanmayı başarmıştı.

AK PARTİ'NİN TBMM BAŞKANI YILDIRIM'I ADAY GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

AK Parti'nin İstanbul adayı ise henüz resmen açıklanmadı ancak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul için aday gösterilmesi bekleniyor.

"İSTANBULLULARIN MUTLULUĞU İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medyadan, "İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Olacağı Konuşulan Ekrem İmamoğlu Kimdir?

1970'te Trabzon'da doğan Ekrem İmamoğlu İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1992 yılında ailesine ait inşaat şirketinde çalışmaya başlayan İmamoğlu, bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.

TRABZONSPOR KULÜBÜ'NDE YÖNETİCİLİK YAPTI

Amatör olarak futbolla ilgilenen İmamoğlu,Trabzonspor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de kurucu ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Beylikdüzü ilçesinde spora katkı adına Beylikdüzüspor Kulübü'nde de görev alan mevcut başkan, kulübün tesislerinin oluşmasında ve yapımında büyük katkılarda bulundu.

İLK İLÇE BAŞKANI OLDU

2008 yılında CHP'ye üye olan Ekrem İmamoğlu 2009 Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü Belediyesi için aday adayı oldu. 16 Eylül 2009'da CHP MYK tarafından İlçe Başkanlığı'na seçilen İmamoğlu, 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresinde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresinde yeniden ilçe başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bu süreçte 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimleri'ni yönetti. 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Beylükdüzü Belediye Başkan adayı olarak seçilen İmamoğlu, seçimleri kazanarak halen devam etmekte olan belediye başkanlığını yürütmektedir.

BİRÇOK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNE ÜYE

Ekrem İmamoğlu başta Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu 23 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyor.