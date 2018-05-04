Son Dakika! CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'den İlk Açıklama: Ben Size Dün Mesaj Verdim Anlamadınız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin ismi nihai karar verildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Ben dün mesajı vermiştim. Zamanı gelince demiştim. Siz anlamadınız. Gel - İnce olarak anlamanız gerekiyordu" diye konuştu.

"ZAMANI GELİNCE DEDİM YA O, GEL-İNCE DEMEKTİ"



Grup toplantısının çıkışında basın mensuplarının çevresini sardığı Muharrem İnce, "Birazdan genel başkan açıklayacak. 2 dakika daha bekleyin. Genel Başkan konuşsun, istediğinizi sorun. Ben dün size mesajı verdim anlamadınız. Zamanı gelince açıklanır dedim. Orada gel- İnce olarak anlamanız gerekiyordu. Sloganımız her şey daha güzel olacak." dedi.

BİRAZDAN KILIÇDAROĞLU RESMEN İLAN EDECEK

CHP'liler Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nu doldurdu. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ismini resmen ilan edecek. Kılıçdaroğlu ve İnce salona birlikte yürüyerek gelecek.

İLHAN KESİCİ DÜN DUYURMUŞTU

Adaylar arasında ismi geçen CHP Milletvekili İlhan Kesici, dün yaptığı açıklamada, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi" demişti.

"SLOGANIMIZ ŞU, ZAMANI GELİNCE HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Dün düzenlenen grup toplantısı öncesi milletvekillerinin tebrik ettiği Muharrem İnce de, "Yarın (bugün) saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" şeklinde konuşmuştu.

4 PARTİNİN İTTİFAK PROTOKOL TÖRENİ HAFTA SONU OLACAK

Öte yandan, CHP'nin içinde bulunduğu 4 partinin ittifak protokol töreni ise hafta sonunda gerçekleşecek.