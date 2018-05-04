CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Karar kapalı grup toplantısında oy birliği ile alındı. CHP'nin kapalı grup toplantısına katılan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce'ye oy verdi.

İNCE SALONA ALKIŞLARLA GİRDİ

CHP'nin adayının açıklanmasına dakikalar kala Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu'ndaki güvenlik önlemleri de dikkatten kaçmadı. Salona girerken iki kez üst araması yapıldı. Muharrem İnce salona partililerin büyük sevgi gösterileriyle girdi.

KILIÇAROĞLU VE İNCE SALONA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu'na alkışlarla girdi. Salona girerken Zülfi Livaneli'nin Merhaba şarkısı çalındı. Muharrem İnce salona yanında Engin Altay ile girdi. Salonda Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin de yerlerini aldılar.

Bütün tribünlere karanfil dağıtıldı. CHP'liler İnce ve Kılıçdaroğlu'nu karanfil atarak karşıladılar.

CHP Genel Başkanı "Adalet" şarkısıyla salona girdi. Bütün davetlileri selamladı. Kılıçdaroğlu, sağına Muharrem İnce'yi soluna Hikmet Çetin'i alarak oturdu.