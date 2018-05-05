CHP, Muharrem İnce'nin Adaylık Başvurusunu YSK'ya Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığını YSK'ya bildirdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, başvuruyu birlikte yaptı.

"80 MİLYONU BİRLEŞTİRECEK KAMPANYA"

SK'ya başvurunun yapılmasın ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bugün 3 grup başkan vekilimiz ile birlikte YSK'ya CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin aday gösterme belgelerini ibraz ettik, aday gösterdik. Türkiye bir seçime gidiyor. 25 Haziran sabahı Türkiye CHP'nin iktidarında demokrasiyi savunanların parlamentoda ağırlıklı şekilde temsil edildiği Türkiye'de, Muharrem İnce'nin de cumhurbaşkanı seçildiği Türkiye'de hak hukuk adalet davasının zafere ulaştığını görecek. Dün seçim kampanyamızı başlattık. Bugün de aday müracaatını yaptık. Bu kampanya sadece CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası değildir. 80 milyonu birleştirecek kampanyadır. Milletin kardeşliğini yeniden kurma kampanyasıdır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Kılıçdaroğlu "Elinde meşale ile toplumu aydınlatan, baş tacı ettiğimiz kişidir öğretmen. Eski bir öğretmen yeni bir politikacı Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'nin adaylığını ilan etmişti.

İNCE CHP ROZETİNİ ÇIKARDI

İnce, adaylığının açıklandığı törende "80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" diyerek CHP rozetini Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmiş, Kılıçdaroğlu da İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti takmıştı.