CHP Milletvekili Eren Erdem Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CHP milletvekili Eren Erdem hakkında, yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

CHP listelerinden yeniden aday yapılmayan Eren Erdem'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla ilgili savcılık harekete geçti.

MİT TIR'LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılılığı Erdem'in Zaman Gazetesi ziyareti Kemal Klılçdaroğlu'nun talimatı ile yaptığı ve MİT TIR'ları ile ilgili CHP sözcüsü Bülent Tezcan'dan aldığına ilişkin açıklamaları ilgili soruşturma başlattı.

İFADESİNİN ALINMASI BEKLENİYOR

Başsavcılığın Eren Erdem söz konusu TV kanalında yaptığı konuşmanın dökümünü dosyaya koyacağı öğrenildi.

Erdem'in ifadesinin de alınması bekleniyor.