CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener ile Bir Araya Gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Pazartesi 13:30'da bir araya gelecek.

AKŞENER, MİLLET İTTİFAKI'NDA YER ALAN PARTİ LİDERLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin de içinde bulunduğu 'millet ittifakı'nda yer alan partilerin liderlerini 24 Haziran seçimleri öncesi "Parlamenter sisteme dönüş" gündemli toplantıya çağırmıştı.

24 HAZİRAN ÖNCESİ YOL HARİTASI BELİRLEME ÖNERİSİ

İyi Parti lideri, "Parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamak millete güven verecektir" dedi.

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