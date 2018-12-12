Son Dakika! CHP ile İYİ Parti Yerel Seçimler İçin Uzlaşma Sağladı! Gözler Liderlerin Yapacağı Görüşmeye Çevrildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 20.00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme öncesi, CHP ve İYİ Parti'nin uzlaşıya vardığı öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre İstanbul Ankara ve İzmir'de CHP adayı desteklenecek. Manisa ve Balıkesir adayları ise iki lider arasında yapılacak olan görüşmenin ardından netlik kazanacak.

İYİ PARTİ HEYETİ CHP GENEL MERKEZİ'NE ZİYARETTE BULUNDU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Süreci yürüten İYİ Partili isimler Cihan Paçacı ve Koray Aydın, CHP Genel Merkezinde bizzat Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

"BAZI PÜRÜZLER VAR"

Görüşmenin ardından Koray Aydın gazetecilere yaptığı değerlendirmede, 'Bazı pürüzler var ön hazırlık için buraya geldik. Akşam da sayın genel başkanımız burada Kemal Bey'le bir araya gelecek' dedi.

CHP heyeti, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu akşam saat 20.00'de görüşeceklerini belirtti.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDEN UZLAŞMA ÇIKTI

Kulislerden edinilen bilgilere göre iki parti ittifak konusunda anlaştı. Anlaşma sağlanan Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve İstanbul'da CHP aday çıkaracak. Balıkesir ve Manisa ise liderin görüşmesinden sonra netlik kazanacak.